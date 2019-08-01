"مفيش زي مصر" حملة للترويج السياحي لمصر

أطلقت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين، السفيرة نبيلة مكرم، حملة بعنوان "مفيش زي مصر" No place like Egypt لنقل الواقع الحقيقي لمصر.

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وفي بيان لها اليوم، دعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، مواطني مصر المقيمين بالخارج للمشاركة في هذه الحملة، من خلال تسجيل مقطع فيديو قصير، تبلغ مدته دقيقتين للحديث عن فترة العطلة التي يقضونها في بلادهم، متضمنا سحر وجمال الأماكن السياحية، واختلاف وتفرد مصر عن أي مكان آخر في العالم، لتختتم جميع مقاطع الفيديو بجملة "مفيش زي مصر No place like Egypt".

ولفتت الوزارة إلى أن المصريين في الخارج هم خير من يستطيع توضيح الصورة الحقيقية عن وطنهم، بينما تستهدف الحملة ايصال رسالة إلى العالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان، حيث أن المصريين بالخارج، وبخاصة أبناء الجيل الثاني والثالث هم "سفراء" و"جنود" مصر، ويتعين عليهم الوقوف بجانب وطنهم في كافة التحديات التي يمر بها.

وأكدت الوزارة على أن الحملة تستهدف أيضا الترويج السياحي لمصر، للتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان والضيافة.

وأعلنت الوزارة أنها تستقبل الفيديوهات المسجلة من المصريين بالخارج على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

المصدر: RT