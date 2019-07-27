وزارة الطوارئ تحذر المواطنين الروس من خطر المتاهة في الغابة

تشهد موسكو وضواحيها في يوليو الجاري طقسا دافئا وممطرا يساعد في نمو الفطر بكثرة في الغابات.

وجرت العادة أن يقوم هواة جمع الفطر بتمشيط الغابات القريبة منطلقين من منازلهم الصيفية ( المسماة بـ"داتشا" باللغة الروسية).

وقد سجلت وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة موسكو فقط في يوليو الجاري 80 حالة ضياع الطريق للرجال والنساء في الغابات.

وقد أصدرت الوزارة مذكرة لكل من أراد التوغل داخل الغابة في أوقات الصيف.

Sputnik Anton Denisov

وجاء في المذكرة أنه من الضروري قبل دخول الغابة أن تُعلم ذويك أو أصدقاءك عن مكان مشوارك وموعد عودتك، وتأخذ معك وجبة طعام وماء وجهاز هاتف مشحون وعلبة كبريت وصيدلية ميدانية، وترتدي ما تغطي به جسمك كله لتحمي نفسك من حشرات الغابة. وفي حال ضياع الطريق عليك الاتصال الفوري بخدمة الطوارئ.

وتنصح وزارة الطوارئ بالتركيز على نقاط علام ودلالات أثناء دخول الغابة. وعلى سبيل المثال إذا كانت الشمس أمامك عند دخول الغابة فيجب أن تكون خلفك عند الخروج منها. وإذا جرى ماء النهر في اتجاه اليمين عند دخول الغابة فيجب أن يجري في اليسار عند الخروج منها.

وتعد الأصوات، حسب وزارة الطوارئ، دليلا جيدا للتائه. فإذا ضللت الطريق حاول الانصات إلى أصوات بعيدة. وعلى سبيل المثال يمكن سماع صوت جرار أو قطار أو سيارة على الطريق أو نباح كلب يمكن أن يسمع على مدى 4 كيلومترات.

وتنصح المذكرة في حال التيه في الغابة البقاء في مكان واحد بعد الاتصال بخدمة الطوارئ أو الصعود إلى مكان مرتفع حيث يمكن رؤيتك بسهولة من متن مروحية. لذلك تنصح بارتداء ملابس فاقعة اللون.

المصدر:نوفوستي