مصر.. انفعالات ومشاحنات خلال تشييع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي (فيديو)

انفعل الفنان أحمد الفيشاوي على المتواجدين أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في مصر، أثناء تشييع جثمان والده اليوم الخميس.

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وجاءت المشاحنات بين أصدقاء الفيشاوي والمتواجدين أثناء محاولة الصحفيين التزاحم أمام سيارة الإسعاف المتواجد بها جثمان الراحل فاروق الفيشاوي .

وحرص عدد كبير من الفنانين على التواجد بجوار الفنانة سمية الألفي لمواساتها في وفاة زوجها، منهم الفنان أشرف زكي، وبوسي شلبي، وهاني مهنا، الذي كان في حالة من البكاء والانهيار الشديدين حزنا على وفاة صديقه.

المصدر: أخبار اليوم