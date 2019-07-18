في حالة فريدة من نوعها، لم يغسل رجل هندي ولم يقص شعره عقودا من الزمن بسبب "رؤية" جاءته في حلمه منذ 40 عاما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن أحد سكان مدينة مونجر بولاية بهار، ساكال ديف تودو، البالغ من العمر 63 عاما ، رأى في حلمه منذ حوالي 40 عاما، أن شعره انعقد في خصلة واحدة. وتقبل الهندي هذا الحلم على أنه بركة إلهية.

Hindistan'da yaşayan Sakal Dev Tuddu, 40 senedir saçını yıkamadığını ve kesmediğini belirtti.



İlahi bir gücün kendisine bunu söylediğini belirten Tuddu, eşinin ve köydekilerin de bu duruma saygı duyduklarını açıkladı. pic.twitter.com/KDcwnZa4zd — ÇapaMag Moments (@CapaMagMoments) July 17, 2019

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وأكد ساكال أن الله يأتيه في أحلامه ويمنعه من قص شعره. وامتنع الهندي، بعد هذه الأحلام، عن شرب الخمر والتدخين وفقا لمبادئه الدينية.

وأخذ الهندي يطوي خصلة شعره عدة طبقات، التي أصبحت سميكة وطويلة جدا، ويضعها فوق رأسه ويغطيها بقماش أبيض حتى لا تلامس الأرض وتتسخ.

ويقول ساكال، الذي يعيش مع زوجته روبيا ديفي و3 أبناء و3 بنات و7 أحفاد، إن امرأته لا تدين مظهره أبدا. وهو يعمل منذ 31 عاما في مديرية الغابات ويساعد السكان المحليين بمعالجتهم من العقم.

المصدر: ديلي ميل