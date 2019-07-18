 
مباشر

"يعالج العقم".. رجل لم يغسل شعره 40 عاما! (صور)

مجتمع

twitter.com-@touchrwanda
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m53f

في حالة فريدة من نوعها، لم يغسل رجل هندي ولم يقص شعره عقودا من الزمن بسبب "رؤية" جاءته في حلمه منذ 40 عاما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن أحد سكان مدينة مونجر بولاية بهار، ساكال ديف تودو، البالغ من العمر 63 عاما ، رأى في حلمه منذ حوالي 40 عاما، أن شعره انعقد في خصلة واحدة. وتقبل الهندي هذا الحلم على أنه بركة إلهية.

إقرأ المزيد
هندية تدخل
هندية تدخل "غينيس" لامتلاكها أطول شعر في العالم (فيديو)

وأكد ساكال أن الله يأتيه في أحلامه ويمنعه من قص شعره. وامتنع الهندي، بعد هذه الأحلام، عن شرب الخمر والتدخين وفقا لمبادئه الدينية.

وأخذ الهندي يطوي خصلة شعره عدة طبقات، التي أصبحت سميكة وطويلة جدا، ويضعها فوق رأسه ويغطيها بقماش أبيض حتى لا تلامس الأرض وتتسخ.

ويقول ساكال، الذي يعيش مع زوجته روبيا ديفي و3 أبناء و3 بنات و7 أحفاد، إن امرأته لا تدين مظهره أبدا. وهو يعمل منذ 31 عاما في مديرية الغابات ويساعد السكان المحليين بمعالجتهم من العقم.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا