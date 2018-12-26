هندية تدخل "غينيس" لامتلاكها أطول شعر في العالم (فيديو)

دخلت شابة هندية موسوعة غينيس للأرقام القياسية لامتلاكها شعرا وصل طوله إلى 5 أقدام ونصف، وهو الشعر الأطول في العالم.

وعقب تكريم الشابة، نيلاشي باتيل (16 عاما)، من إدراة "غينيس"، قامت الأخيرة بنشر مقتطفات من المقابلة التي أجرتها مع الفائزة عبر موقع يوتيوب.

وخلال المقابلة، ذكرت الشابة أنها لم تكن تحب الذهاب إلى صالون الحلاقة عندما كانت صغيرة، وأنها لم تسمح لأحد بقص شعرها لأكثر من 6 سنوات كاملة، ما مكنها من تحقيق الإنجاز العالمي الأخير.

المصدر: يوتيوب