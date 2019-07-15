امرأة "تتعرى" بسبب مكان في المترو!

أثارت امرأة حفيظة ركاب مترو الأنفاق في موسكو لتصرفها الغريب، بعد أن رفض أحد الركاب تقديم مكانه لها.

وذكرت صحيفة "لينتا. رو"، أن امرأة في العقد الثالث من عمرها تقريبا صعدت مترو الأنفاق وكان مكتظا بالركاب، فطلبت من رجل أن يقدم لها مكانه لكنه رفض قائلا: "لماذا علي أن أقدم لك مكاني؟".

فجاءت ردة فعل المرأة صادمة لجميع ركاب عربة المترو، لأن المرأة رفعت تنورتها وأنزلت سروالها وقطعت مسافة عدة محطات مترو على هذا الشكل.

وردا على تساؤلات الركاب المستغربين لتصرفها، كانت المرأة تجيب بكلمات، نابية طالبة منهم التوقف عن النظر إليها، فهي ليست سوى "امرأة عادية بلغت الثلاثين من عمرها".

المصدر: لينتا. رو