شهدت مدينة أوفا عاصمة جمهورية بشكورتستان الروسية حادثا غريبا، علقت فيه امرأة على قمة شجرة بسبب قطها المنزلي.

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وذكر مكتب الدفاع المدني في مدينة أوفا، أن الحادث وقع يوم السبت 6 يوليو الجاري عندما تسلقت امرأة شجرة عالية في محاولة لإنزال قطها المشاغب، لكنها علقت في الأعلى ولم تستطع النزول بجهودها الفردية.

وتظهر لقطات الفيديو محاولات رجال الإنقاذ إنزال المرأة من أعلى الشجرة، بمعدات التسلق الخاصة.

وتم إنقاذ المرأة وإنزالها من فوق الشجرة ومن ثم أنقذ القط المشاغب، الذي وصفته صاحبته لدى وصوله ليديها بأنه "بطل المناسبة".

المصدر:لينتا. رو