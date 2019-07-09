 
مباشر

قط "يحشر" صاحبته على شجرة عالية! (فيديو)

مجتمع

قط
vk.com/ufa_ss112
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3hm

شهدت مدينة أوفا عاصمة جمهورية بشكورتستان الروسية حادثا غريبا، علقت فيه امرأة على قمة شجرة بسبب قطها المنزلي.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. إنقاذ طالب أجنبي علق على قمة شجرة في روسيا
بالفيديو.. إنقاذ طالب أجنبي علق على قمة شجرة في روسيا

وذكر مكتب الدفاع المدني في مدينة أوفا، أن الحادث وقع يوم السبت 6 يوليو الجاري عندما تسلقت امرأة شجرة عالية في محاولة لإنزال  قطها المشاغب، لكنها علقت في الأعلى ولم تستطع النزول بجهودها الفردية.

قط
vk.com/ufa_ss112

وتظهر لقطات الفيديو محاولات رجال الإنقاذ إنزال المرأة من أعلى الشجرة، بمعدات التسلق الخاصة.

وتم إنقاذ المرأة وإنزالها من فوق الشجرة ومن ثم أنقذ القط المشاغب، الذي وصفته صاحبته لدى وصوله ليديها بأنه "بطل المناسبة".

قط
vk.com/ufa_ss112

المصدر:لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الاثنين سكرانين.. مرتضى منصور يفتح النار على الجهاز الفني للمنتخب المصري