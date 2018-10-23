بالفيديو.. إنقاذ طالب أجنبي علق على قمة شجرة في روسيا
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قام رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية بإنزال طالب جامعي من إفريقيا تسلق قمة شجرة في مدينة تامبوف الروسية.
واصطحب رجال الإنقاذ معهم إلى مكان الحادث متخصصين في علم النفس، تحتسبا لكل السيناريوهات المحتملة أثناء إنقاذ الشاب عبر إنزاله بواسطة رافعة خاصة.
ولم يصب الطالب بأي أذى، وتجري التحقيقات معه حول دوافعه في تسلق الشجرة وإيقاع نفسه في مأزق كاد يودي بحياته.
وذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية لمدينة تامبوف معلومات تفيد بأن الشاب تسلق الشجرة عقب رهان وتحد مع زملائه، لكن المسكين استطاع تسلق الشجرة لكنه لم يجرؤ على النزول، لذلك تم استدعاء رجال الطوارئ لإنقاذه.
المصدر: لايف. رو
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