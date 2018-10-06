بالفيديو.. هندية تسقط من برج اتصالات أثناء إنقاذها

انتشر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة سقوط سيدة هندية من برج تابع لشبكة اتصالات.

و يظهر في الفيديو السيدة متشبثة بالبرج الحديدي وحولها عدد من أفراد الشرطة الذين حاولوا إنقاذها قبل أن تفشل محاولاتهم.

وفي آخر الفيديو تظهر السيدة على قيد الحياة رغم ارتطامها الشديد بالأرض، وإلى جوارها سيدة أخرى، يعتقد أنها قريبتها، انهالت بالضرب على أحد أفراد الشرطة.

المصدر: وكالات