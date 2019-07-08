وظيفة شاغرة.. "نديم سهر" براتب مغر!‏

أعلن مليونير، على موقع متجرHush Hush ‎ الإلكتروني للسلع الفاخرة، عن وظيفة شاغرة لرفيق يحضر معه المهرجانات الموسيقية، براتب شهري قدره 5 آلاف جنيه إسترليني (6266 دولارا).

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واعترف المليونير، الذي لم يفصح عن هويته بعد، أنه كان دائما يحلم بحضور بعض المهرجانات الموسيقية، وأن الوظيفة التي يعرضها تتلخص بالعثور على شخص يرافقه لحضور المهرجانات الموسيقية في البلدان الأوروبية عام 2019، براتب 5 آلاف جنيه إسترليني بالإضافة لرسوم الدخول لشخصين لجميع الحفلات.

ويجب على المتقدم للوظيفة أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره، ولديه جواز سفر وأن يكون على إلمام بالمهرجانات الموسيقية، وشؤون التخييم ونصب معدات المبيت في الأماكن الطبيعية وشراء الحاجيات اليومية.

وعلى الراغبين بالتقدم لهذه الوظيفة ملء استمارة استبيان المقابلة، عن طريق تسجيل الاسم فقط على موقع Hush Hush وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ولمحة موجزة عن الخبرة.

المصدر: لينتا. رو