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وفاة نجل حاكم الشارقة في بريطانيا

مجتمع

وفاة نجل حاكم الشارقة في بريطانيا
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الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي
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نعى ديوان حاكم الشارقة وفاة الشيخ خالد، نجل حاكم الإمارة، سلطان بن محمد القاسمي، والذي توفي في بريطانيا، يوم الاثنين 1 يوليو 2019.

وجاء في النعي أن الفقيد توفي في المملكة المتحدة، وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام، اعتبارا من وقت وصول الجثمان والصلاة عليه، وسوف يتم الإعلان عن وصوله وتشييعه في وقت لاحق.

ولم تذكر أي تفاصيل عن الوفاة.

المصدر: وكالات

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