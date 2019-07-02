وفاة نجل حاكم الشارقة في بريطانيا
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نعى ديوان حاكم الشارقة وفاة الشيخ خالد، نجل حاكم الإمارة، سلطان بن محمد القاسمي، والذي توفي في بريطانيا، يوم الاثنين 1 يوليو 2019.
وجاء في النعي أن الفقيد توفي في المملكة المتحدة، وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام، اعتبارا من وقت وصول الجثمان والصلاة عليه، وسوف يتم الإعلان عن وصوله وتشييعه في وقت لاحق.
ولم تذكر أي تفاصيل عن الوفاة.
المصدر: وكالات
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