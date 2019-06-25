سقوط مريع لسيارة من ارتفاع 150 مترا! (فيديو)

أسعف الحظ سائقا صينيا في البقاء على قيد الحياة، رغم سقوطه وسيارته من جرف صخري على ارتفاع 150 مترا وتحطم السيارة.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أنه أثناء مرور سائق السيارة عبر طريق ضيق في مقاطعة سيتشوان الصينية، شعر بوعكة صحية، وفقد السيطرة على السيارة، فسقطت من جرف عال، وتحطمت فوق الصخور.

واستدعى شهود العيان، وفقا للصحيفة، الشرطة ورجال الإنقاذ، الذين سمعوا صرخات استغاثة فشاهدوا السائق ممسكا بشجرة على ارتفاع 50 مترا.

وتم إنقاذ السائق، الذي نجا بأعجوبة من هذا الحادث المريع، ونقل إلى المستشفى، بسبب إصابته بكسر في يده اليسرى، وكدمات في صدره.

المصدر: ديلي ميل