حفل زفاف كاد يتحول إلى مأتم في الأردن
Reuters DENIS BALIBOUSE
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أصيب عشرة أشخاص على الأقل من جراء إطلاق نار خلال حفل زفاف في مدينة الرصيفة الأردنية..
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في المدينة، السبت، إن 10 أشخاص أصيبوا إثر اطلاق نار من سلاح فردي أثناء حفل زفاف في منطقة حي القادسية بالرصيفة.
وأضاف الناطق الاعلامي أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، وأن معظمهم في حالة جيدة.
المصدر: خبرني
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