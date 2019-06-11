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الأردن.. قتل طليقته ووالدتها وأصاب والدها وتوارى عن الأنظار

مجتمع

الأردن.. قتل طليقته ووالدتها وأصاب والدها وتوارى عن الأنظار
Globallookpress
العاصمة الأردنية عمان - أرشيف
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أقدم أردني في منطقة الشونة الشمالية، اليوم الثلاثاء، على قتل زوجته السابقة ووالدتها طعناً، فيما أصاب والد طليقته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن بلاغا ورد مساء اليوم الثلاثاء لمديرية شرطة غرب إربد بقيام أحد الأشخاص بالدخول لمنزل طليقته في منطقة الشونة الشمالية وطعنها ووالدها ووالدتها إثر خلافات سابقة مما أدى لوفاتها ووفاة والدتها فيما أسعف والدها للمستشفى وهو قيد العلاج.

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وأضاف أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق والبحث عن مرتكب الجريمة.

المصدر: "بترا"

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