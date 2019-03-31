نجحت أجهزة الأمن الأردنية في القبض على قاتل الطفلة نيبال ذات الأربع سنوات، وقد أقر بقتلها بعد محاولته اغتصابها وفق ما أعلنت مديرية الأمن في البلاد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن عامر السرطاوي، إن "فريق التحقيق توصل إلى أن القاتل فتى من مواليد العام 2002، من سكان ذات العمارة التي عثر فيها على جثة الطفلة، وقد ألقي القبض عليه".

وأضاف أنه "بالتحقيق معه بحضور ولي أمره أفاد إن الطفلة حضرت مع والدتها إلى منزل ذويه وبعدها خرجت إلى ملجأ العمارة التي يسكن بها، حيث لحق بها الجاني بنية الاعتداء عليها جنسيا، فصرخت ما دفعه إلى ضربها بواسطة أداة حديدية على رأسها عدة مرات،قبل أن يضع قطع من الخردة فوق جثتها".

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وأشار إلى أنه " القضية أودعت لدى المدعي العام الذي قرر توقيف الجاني بتهمة القتل خلافا لأحكام المادة 328/2".

جدير بالذكر أنه عثر على جثة الطفلة نيبال داخل مستودع بعد فقدانها في محافظة الزرقاء بالأردن، وقد لاقت الجريمة ردود فعل غاضبة من أهل الفتاة، حيث قاموا يوم أمس بحرق المنزل الذي وجدت فيه جثة ابنتهم مقتولة.

المصدر: الغد الأردني