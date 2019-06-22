 
مباشر

مظاهرة أمام محل تجميل في القدس

مجتمع

مظاهرة أمام محل تجميل في القدس
تجمهر نسوي أمام محل لبيع المستحضرات التجميلية في القدس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0va

تدافعت مئات من الفتيات والنسوة، أمام متجر للمستحضرات التجميلية "المكياج" في شارع صلاح الدين بمدينة القدس، عقب إعلانه عن عروض على أسعار المستحضرات.

وأعلن متجر للمستحضرات التجميلية عن حملة عروض ضخمة، إذ بلغت قيمة القطعة في المحل 10 شواقل فقط.

وشهد شارع صلاح الدين في القدس، أزمة مرورية بسبب تدافع الفتيات على أبواب متجر التجميل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لهجوم الفتيات على محل المستحضرات التجميلية في القدس، ما تسبب بحالة من السخط من هذا المنظر غير الحضاري حسب رأي البعض.

مظاهرة أمام محل تجميل في القدس نسوة تجمعن أمام محل أعلن عن تخفيضات
مظاهرة أمام محل تجميل في القدس التجمهر تسبب في اختناق مروري
مظاهرة أمام محل تجميل في القدس التجمهر تسبب في اختناق مروري

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا