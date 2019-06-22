تدافعت مئات من الفتيات والنسوة، أمام متجر للمستحضرات التجميلية "المكياج" في شارع صلاح الدين بمدينة القدس، عقب إعلانه عن عروض على أسعار المستحضرات.

وأعلن متجر للمستحضرات التجميلية عن حملة عروض ضخمة، إذ بلغت قيمة القطعة في المحل 10 شواقل فقط.

وشهد شارع صلاح الدين في القدس، أزمة مرورية بسبب تدافع الفتيات على أبواب متجر التجميل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لهجوم الفتيات على محل المستحضرات التجميلية في القدس، ما تسبب بحالة من السخط من هذا المنظر غير الحضاري حسب رأي البعض.

المصدر: وكالات