بوتين يدعو إلى عدم مقارنة المشاريع الوطنية بالشيوعية

دعا الرئيس فلاديمير بوتين الشعب الروسي خلال حواره السنوي معه عبر "الخط المباشر" إلى عدم مقارنة المشاريع الوطنية التي تحققها القيادة الروسية في الوقت الحاضر بالشيوعية.

وقال بوتين مجيبا عن سؤال موجه إليه حول الوقت الذي سيشعر فيه المواطنون بمردود ما من المشاريع الوطنية، إن كبار المسؤولين في الحقبة السوفيتية أعلنوا أن الجيل الحالي للناس السوفيت سيعاصرون الشيوعية، مشيرا إلى أن أحدًا لم يدرك آنذاك ما يعني "الجيل الحالي".

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وأضاف قائلا "ثم أعلنوا أن الدورة الأولمبية عام 1980 حلت محل الشيوعية".

وحسب الرئيس الروسي فإن الشعب يجب أن يبدأ يشعر منذ الآن، خلال العامين الجاري والقادم، بنتائج تحقيق المشاريع الوطنية ويجب أن تؤثر تلك المشاريع على مداخيل ورواتب السكان.

واستطرد بوتين قائلا:" إننا نرى معضلات، لكن هناك نزعات إيجابية أيضا ".

وأشار فلاديمير بوتين إلى أن الدولة ترصد أموالا طائلة لتطوير التعليم والصحة في روسيا.

المصدر: فيستي. رو