بوتين على موعد مع المواطنين عبر "الخط المباشر" اليوم

أفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيواصل تحضيراته لـ"الخط المباشر" مع مواطنيه حتى لحظة انطلاق البرنامج على الهواء مباشرة ظهر اليوم.

وقال بيسكوف في تصريح تلفزيوني أمس الأربعاء، إن بوتين عادة يكرس عدة أيام تسبق "الخط المباشر" للتحضير للبرنامج، ويستمر في التحضير حتى "آخر لحظة".

وأشار بيسكوف إلى أن اجتماعا تحضيريا لـ"الخط المباشر" عقد في الكرملين الثلاثاء واستغرق قرابة ست ساعات، معتبرا أن "الخط المباشر" لا يزال صيغة مطلوبة، بدليل أن السلطات المحلية وأجهزة إنفاذ القانون بدأت هذا العام تستجيب لمطالب المواطنين حتى قبل انطلاق البرنامج، بمجرد نشر أسئلة المواطنين للرئيس عبر وسائل الإعلام.

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و"الخط المباشر مع بوتين" هو فعالية سنوية، تجرى هذا العام للمرة الـ17، ويجيب خلالها الرئيس الروسي عن أسئلة المواطنين على الهواء مباشرة، وبإمكان الجميع طرح أسئلتهم عبر اتصال هاتفي أو رسالة SMS، أو تسجيل فيديو.

وحسب صحيفة "إزفيستيا"، فإن عدد الأسئلة التي طرحت حتى الآن لبرنامج اليوم تجاوز المليون سؤال، علما بأن معظم الأسئلة ترد أثناء بث البرنامج، ويبلغ عدد الأسئلة ما بين مليونين وثلاثة ملايين سنويا.

المصدر: "إزفيستيا"