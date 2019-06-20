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لم يحن أجله.. مسن ينجو من موت محتم! (فيديو)

مجتمع

لم يحن أجله.. مسن ينجو من موت محتم! (فيديو)
youtube.com-ช้างน้อย Noy
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أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة في جمهورية التشيك فيديو مرعبا لرجل عجوز يسقط من دراجته النارية على سكة الحديد لحظة اقتراب القطار من المكان.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في 21 أبريل الماضي في بلدة "كوستيليتس نا أورليتسي" لكن الفيديو لم ينشر إلا الآن. وتظهر مشاهد الفيديو إيرجي دوز، البالغ من العمر 85 عاما، وهو يحاول اجتياز طريق تمر منه  القطارات، أثناء إضاءة إشارة الإنذار منبهة لقدوم قطار.

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كما لم يلحظ المسن الحاجز الذي تم إنزاله أمام السكة فاصطدم به وسقط على السكة مباشرة.

ولحسن الحظ، استطاع أحد المارة القفز مباشرة نحو العجوز، وإبعاده ودراجته عن السكة في اللحظة الحاسمة.

وتظهر المشاهد الأخيرة من الفيديو توقف القطار في المكان الذي سقط عليه الرجل المسن.

المصدر: ديلي ميل

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