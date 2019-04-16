ضرير ينجو بأعجوبة من الموت تحت عجلات قطار (فيديو)

تداولت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي شريط فيديو، يظهر نجاة رجل ضرير من الموت تحت عجلات قطار مترو الأنفاق في مدينة "بيثيسدا" الأمريكية.

ويظهر في الفيديو الضرير وهو يتجول داخل محطة المترو، معتمدا على عصا صغيرة، حيث تعثر وسقط في الخندق الذي تمر منه سكة القطار.

وعند رؤية المشهد، سارع شاب يدعى، بريندان غاولي، لانتشال الرجل، لكنه لم يستطع رفعه لوحده، ليتدخل شبان آخرون وينقذوا الرجل قبل لحظات من قدوم القطار.

EXCLUSIVE: Good Samaritans rescue a visually impaired man who fell onto the tracks at the Medical Center Metro Station in Bethesda, Md.



“I saw the headlights of the train. I said, ‘quickly!’ We all were able to pull

him up just as the train was arriving," Brendan Cawley told me. pic.twitter.com/48dKd15LVV — Kevin Lewis (@ABC7Kevin) 12 апреля 2019 г.

وقال غاولي: "لقد رأيت المصابيح الأمامية للقطار تقترب، لم أستطع رفع الرجل لوحدي، فصرخت طالبا النجدة، كان من الممكن أن نقع جميعا في ذلك الخندق، لكننا نجحنا وأنقذنا الرجل في اللحظة الأخيرة".

المصدر: لينتا. رو