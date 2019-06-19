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عريس يتوفى بعد زواجه بساعات!

مجتمع

عريس يتوفى بعد زواجه بساعات!
pexels.com-Emma Bauso
صورة أرشيفية
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سبّق أطباء وممرضات مستشفى، في مدينة ويغان التابعة لمقاطعة مانشستر الكبرى البريطانية، موعد مراسم عرس مريض لديهم، خطط لإقامة الحفل في وقت آخر.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن المريض نيك غلوفر البالغ من العمر 51 عاما، خطط لإقامة حفل زفافه في شهر يونيو الجاري. لكن خططه تغيرت بعد أن دخل المستشفى في 27 أبريل الماضي، وأخبره الأطباء أنه مصاب بسرطان البنكرياس.

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ونصح الأطباء وكادر المستشفى غلوفر بإقامة حفل الزفاف بأقرب فرصة لأن حالته الصحية تتدهور بسرعة ملحوظة.

ووافق غلوفر على إقامة مراسم الزواج في كنيسة المستشفى، بعد يوم واحد من نصيحة الأطباء له. وحضرت العرس مجموعة من الأقارب والأصدقاء بالإضافة لطاقم معالجيه من أطباء وممرضات.

لكن القدر لم يسعف غلوفر للاستمتاع ولو بأيام معدودة من عقد قرانه، إذ توفي الرجل بعد ساعات قليلة من الزفاف.

المصدر: ديلي ميل

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