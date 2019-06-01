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برفقة الكاهن.. عروس تهرب من زوجها بعد أسبوعين من الزفاف!

مجتمع

برفقة الكاهن.. عروس تهرب من زوجها بعد أسبوعين من الزفاف!
pexels.com-Kumar Saurabh
صورة أرشيفية
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ضجت ولاية ماديا براديش الهندية بحادثة هروب عروس شابة من زوجها بعد أسبوعين فقط على زفافهما.

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وذكر موقع NDTV الإخباري، أن حفل الزواج أقيم في قرية توري باغرود التابعة لولاية ماديا براديش في 7 مايو، وأن الكاهن فينود مهراج هو الذي أشرف على مراسم زفاف الفتاة الهندية البالغة من العمر 21 عاما، رينا باي.

واختفت باي من منزل زوجها في 23 مايو (بعد مرور 16 يوما على الزواج)، وأخذت معها نقودا ومجوهرات ثمينة. ومنذ ذلك اليوم أيضا لم ير أهل القرية الكاهن.

 ويشتبه أقارب العروسين بأن الفتاة والكاهن تربطهما علاقة غرامية قبل الزفاف. وبعد أن اشتكى أقارب العريس المخدوع للشرطة أعلن البحث عن "العاشقين المطلوبين".

المصدر: لينتا. رو

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