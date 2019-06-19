"أيروفلوت" تحصل على "أوسكار الطيران"

حصلت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" على لقب أفضل شركة طيران في أوروبا الشرقية، وفقا لتصنيف جوائز الطيران العالمية Skytrax World Airline Awards 2019.

وهذه هي المرة السابعة التي تنال فيها "أيروفلوت" اللقب على التوالي، والمرة الثامنة في تاريخها، وقد تسلمت الشركة الجائزة أثناء الدورة 53 لمعرض باريس الدولي للطيران في مطار لو بورجي.

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وتسمى جوائز الطيران العالمية اصطلاحا بـ "أوسكار الطيران"، وتمنحها سنويا وكالة Skytrax، التي تعد رائدة التقييم العالمي لجودة الخدمات التي تقدمها شركات الطيران والمطارات. وتقاس الجودة من خلال دراسة تلتزم بالمعايير الموضوعية وفق تصويت المسافرين عبر الإنترنت، وقد شارك هذا العام مسافرون من أكثر من 100 دولة. وأجري التصويت منذ سبتمبر 2018 وحتى 2019، باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية واليابانية والصينية والروسية، وقد صنّف المشاركون رضاهم عن خدمة أكثر من 300 شركة طيران حول العالم.

وقد أعرب مدير شركة "أيروفلوت"، فيتالي سافيلييف، عن امتنانه للركاب الذين شاركوا في التصويت، وصرح معقّبا على نتائج الجائزة: "إن الفوز الثامن بالجائزة هو شرف وتقدير للناقلة الروسية الرائدة في العالم، ونحن ممتنون لركابنا الذين صوّتوا لمصلحة الشركة، حيث يمثّل تصويتهم ذلك حافزا لنا على تحسين خدماتنا المتميزة، وتنفيذ أهدافنا الطموحة لاستراتيجية 2023 التي ننتهجها".

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس