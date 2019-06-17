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شاهد.. مناورة جوية بين "سو-27" و"سو-30" الروسيتين"بالفيديو"

العلوم والتكنولوجيا

شاهد.. مناورة جوية بين
Sputnik Vitaly Timkiv
صورة أرشيفية
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نشر المكتب الصحفي والإعلامي لوزارة الدفاع الروسية فيديو مذهلا لمعركة تدريبية دارت في أجواء شمال القوقاز على ارتفاع منخفض جدا وبسرعة تفوق سرعة الصوت.

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وشاركت في المعركة مقاتلتا" سو – 27" و" سو-30" الروسيتان.

وتدرب طيارا المقاتلتين أثناء المعركة الجوية على التحليق على ارتفاع حتى 100 متر. كما استعرضا سبل خوض المعركة الجوية أثناء التحليق بسرعة فوق الصوتية وأظهرا قدرتهما على إجبار طائرة معادية اخترقت الأجواء الروسية على الهبوط الاضطراري.

يذكر أن "سو-27" و" سو-30" هما مقاتلتان متعددتا المهام تخصصان لتدمير الأهداف الجوية ليلا ونهارا في مختلف الظروف المناخية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

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