فيديو.. وقف بث مسلسل في الأردن يتضمن مقاطع إباحية وألفاظ نابية

أوعز مدعي عمان إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بث ونشر مسلسل "جن" وذلك لما يتضمنه من مقاطع إباحية مخالفة للقانون وللأخلاق والآداب.

بدورها أصدرت هيئة الإعلام الأردنية بيانا أكدت فيه أن مثل هذا الإنتاج لا يدخل ضمن صلاحياتها، كاطلاع ورقابة على السيناريو، أو جميع الأمور الفنية والتقنية من حيث الإعداد والإنتاج والتمثيل والإخراج، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع النافذ.

وأوضحت الهيئة أن قانون الإعلام المرئي والمسموع يعطي لها الحق في الرقابة على المصنفات من المسلسلات والأفلام التي يراد عرضها على القنوات الفضائية المحلية ودور العرض داخل المملكة، شريطة أن تكون جاهزة للعرض، أما قبل ذلك فلا يمكن لها أن تطلع على أي نص أو سيناريو خاص بمسلسل أو فيلم أَو منتج.

وصرحت مديرة الإعلام والثقافة في الهيئة الملكية للأفلام، ندى دوماني، بأن الهيئة غير مسؤولة عن نصوص ومضمون الأفلام التي تصور في الأردن.

وأضافت دوماني في تصريح لموقع "رؤيا" أن الهيئة لم تطلع على سيناريو مسلسل "جن" وأن ذلك ليس من صلاحياتها، مؤكدة أن دور الهيئة يقتصر فقط على تقديم خدمات الإنتاج (الخدمات اللوجستية) لصانعي الأفلام، لدعم السياحة، وتوفير فرص عمل.

وأثارت الحلقات الأولى من مسلسل "جن" الناطق باللغة العربية واللهجة الأردنية تحديدا، الذي أنتجته شركة عالمية، وصور في الأردن، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاق "#JINNNetflix" الترند في موقع التواصل الاجتماعي "توتیر".

ويروي مسلسل "جن" قصة مجموعة من الشبان العرب اليافعين الذين توضع صداقاتهم وعلاقاتهم الرومانسية الناشئة على المحك حين يستحضرون وبغير قصد قوى خارقة من الجن.

وتبدأ أحداث المسلسل من أمام مدرسة ثانوية لطلبة من طبقات راقية يتجهون إلى مدينة البتراء الأثرية جنوبي الأردن، حيث يكتشفون جنيا في المدينة القديمة.

وتسير الأحداث في ظروف من الخيال، تدور خلالها علاقات عاطفية بين أبطال العمل، لا تخلو من مشاهد جنسية، وألفاظ نابية، لم يعتد الأردنيون على سماعها بلهجتهم المحلية على شاشات السينما.

هذا، وعبر الناشطون عن استيائهم من المسلسل، ووصفوا العمل بغير الأخلاقي وغريب على المجتمع الأردني وعاداته، فيما أشاد بعضهم بالعمل.

المصدر: RT + وسائل إعلام أردنية