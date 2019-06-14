السعودية.. إلغاء أولى حفلات "الديسكو الحلال" ونجم الراب "NE-YO" يعتذر

اعتذر مغني الراب الشهير "NE-YO" لجمهوره في السعودية، عن عدم حضوره أول حفل لـ"وايت" المقصود به ديسكو جدة الجديد.

وأفاد في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بأن عيوبا تقنية حالت دون وجوده في المملكة بهذا التوقيت.

وأضاف أنه كان يتطلع إلى الغناء في مدينة جدة، مختتما تغريدته قائلا: "أحب كثيرا رفاقي في "وايت" جدة.. ربما نحاول مرة أخرى في وقت لاحق".

Wow...Apologies to the people of Saudi Arabia. Was literally on my way to the venue when I heard it was shutdown due to some technicality. Was looking forward to performing. Much love to my guys at White Jeddah. Maybe we try again some other time.

Let me know🤷🏾‍♂️ — NE-YO (@NeYoCompound) 13 июня 2019 г.

ويأتي إعلان مغني الراب الشهير "NE-YO" بعد يوم واحد من بيان هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية أكدت من خلاله فتح تحقيق فوري في مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء لإحدى الفعاليات في جدة.

وأكدت الهيئة العامة للترفيه "أنه وبحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن فعالية "Project X" مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة.

وأشارت إلى أنه وفي الأصل كان ترخيصا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 14 يونيو 2019، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة.

الهيئة العامة للترفيه تفتح تحقيقاً فورياً في مقاطع فيديو تم تداولها لإحدى الفعاليات في مدينة جدة لم يتم ترخيصها من قبل الهيئة pic.twitter.com/MAIKTCM2EZ — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) 13 июня 2019 г.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عاصفة من الجدل بعد الإعلان عن افتتاح فرع لناد ليلي شهير في مدينة جدة.

وذكرت المصادر، أن سلسلة النوادي الليلية "وايت" فتحت فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، بعد دبي وبيروت، لكن دون السماح بتقديم المشروبات الكحولية فيه.

ومن المقرر أن يفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساء والثالثة صباحا، فيما سيمنع من هم دون الـ18 عاما من الدخول إليه.

#ديسكو_في_جده



انا اقنعتني يوم قالت (بار حلال)

وفيه بعد dance floor يعني ساحة رقص، يعني اتوقع الرقص بالرد بول والكود ود عشان نرضي الله ! pic.twitter.com/ipbnmgZdLi — جابر الودعاني🇸🇦 (@Bawwaj) 12 июня 2019 г.

المصدر: RT + وكالات