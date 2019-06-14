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السعودية.. إلغاء أولى حفلات "الديسكو الحلال" ونجم الراب "NE-YO" يعتذر

مجتمع

السعودية.. إلغاء أولى حفلات
Reuters
أحد النوادي الليلية
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اعتذر مغني الراب الشهير "NE-YO" لجمهوره في السعودية، عن عدم حضوره أول حفل لـ"وايت" المقصود به ديسكو جدة الجديد.

وأفاد في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بأن عيوبا تقنية حالت دون وجوده في المملكة بهذا التوقيت.

وأضاف أنه كان يتطلع إلى الغناء في مدينة جدة، مختتما تغريدته قائلا: "أحب كثيرا رفاقي في "وايت" جدة.. ربما نحاول مرة أخرى في وقت لاحق".

ويأتي إعلان مغني الراب الشهير "NE-YO" بعد يوم واحد من بيان هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية أكدت من خلاله فتح تحقيق فوري في مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء لإحدى الفعاليات في جدة.

وأكدت الهيئة العامة للترفيه "أنه وبحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن فعالية "Project X" مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة.

وأشارت إلى أنه وفي الأصل كان ترخيصا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 14 يونيو 2019، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عاصفة من الجدل بعد الإعلان عن افتتاح فرع لناد ليلي شهير في مدينة جدة.

وذكرت المصادر، أن سلسلة النوادي الليلية "وايت" فتحت فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، بعد دبي وبيروت، لكن دون السماح بتقديم المشروبات الكحولية فيه.

ومن المقرر أن يفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساء والثالثة صباحا، فيما سيمنع من هم دون الـ18 عاما من الدخول إليه.

المصدر: RT + وكالات

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