السلطات السعودية تعلن موقفها من افتتاح أول نادي ليلي في المملكة

بعد أن أثارت الأنباء عن افتتاح أول "ديسكو حلال" في السعودية جدلا واسعا في البلاد، أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة عن فتح تحقيق فوري في هذه القضية.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، إنها "فتحت تحقيقا فوريا في مقاطع فيديو تم تداورها في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء لإحدى الفعاليات في مدينة جدة".

وأضاف البيان: "حسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن الفعالية المقامة (Project X)، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفة الجسيمة وغير المقبولة".

وأشارت الهيئة العامة للترفيه إلى أنها "تعلن عن ذلك بشفافية تامة للرأي العام، لتؤكد حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفة قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

وضجت صفحات السعوديين في مواقع التواصل، خلال اليومين الماضيين، بمقاطع مصورة، تتحدث عن افتتاح أول ملهى ليلي "حلال" في السعودية أقيم في مدينة جدة، ما أثار جدلا واسعا بين الناشطين الذين أعرب كثير منهم عن استيائهم من هذا الأمر.

والمقصود بـ"الملهى الحلال" وفق ما نقل في تلك المقاطع، "عدم تقديم مشروبات كحولية أو ارتداء ملابس قصيرة"، مع اشتراط عدم التصوير أو دخول من هم دون الـ 18 عاما.

وذكرت مصادر مطلعة أن سلسلة النوادي الليلية "وايت" فتحت فرعا جديدا لها في الواجهة البحرية لمدينة جدة، لكن دون السماح بتقديم المشروبات الكحولية فيه، وكان من المقرر أن يفتح الملهى أبوابه بين الساعة العاشرة مساء والثالثة صباحا.

المصدر: RT