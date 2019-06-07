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شرطي أمريكي يرفع الأذان في نيويورك

مجتمع

شرطي أمريكي يرفع الأذان في نيويورك
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشرطي أمريكي وهو يرفع الأذان في أحد مساجد مدينة نيويورك.

وحسب صحيفة المرصد السعودية فإن الشرطي رفع الأذان في آخر أيام شهر رمضان المبارك، حيث أشاد المغردون ورواد مواقع التواصل بجمال صوت الشرطي وتميزه في رفع الأذان.

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يذكر أن عدد المساجد في الولايات المتحدة الأمريكية يتراوح بين 350 ــ 400 مسجدا، تم بناء البعض منها على الطراز الإسلامي، كما توجد الكثير من المراكز الإسلامية والمدارس التي تعطي دروسا للطلاب في عطلتهم عن الإسلام والعبادات التي يتوجب على المسلم القيام بها.

المصدر: صحيفة المرصد السعودية + RT

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