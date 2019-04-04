الولايات المتحدة.. النائبة المسلمة إلهان عمر تتعرض لتهديد في لوس أنجلوس

كشف موقع أمريكي، الخميس، النقاب عن تهديد النائبة بالكونغرس المسلمة إلهان عمر لمنعها من حضور مؤتمر بمدينة لوس أنجلوس حول الحقوق المدنية الأمريكية للمسلمين.

وأظهرت تسجيلات صوتية حصل عليها موقع "ذا بلاست" من محكمة أمريكية، أن الفندق المخصص لانعقاد المؤتمر، تلقى في 19 مارس الماضي، تهديدا عبر مكالمة هاتفية من سيدة مجهولة توعدت بنسف الفندق إذا تمت استضافة النائبة المسلمة والسماح لها بالتحدث فيه.

وأضاف الموقع أن السيدة المجهولة وصفت إلهان عمر بأنها "تشكل خطرا على المجتمع الأمريكي وعلى الفندق".

بدوره، قال رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) حسام إيلوش، في بيان، إن "هناك فرقا بين معارضة حدث ما، والتهديد بالعنف من خلال قتل الأبرياء من النساء والأطفال".

وأضاف إيلوش أنهم علموا بالتهديد، مؤكدا أنهم لن يسمحوا باستمرار الخوف والكراهية ضد المسلمين في البلاد.

جدير بالذكر أن سيدتين مسلمتين هما إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب، فلسطينية الأصل، فازتا في نوفمبر 2018، بعضوية مجلس النواب الأمريكي.

المصدر: وكالات