المتاجر الروسية تتسلم الفوارغ الزجاجية والبلاستيكية من السكان

أعلن رئيس الكتلة البرلمانية "روسيا العادلة" في مجلس الدوما، أوليغ نيلوف، أن حزبه أعد مشروعا لقانون يُجبر المتاجر الروسية على تسلم القناني الزجاجية والبلاستيكية الفارغة من الناس.

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وقال إن سعر زجاجة واحدة سيتراوح بين 5 و7 روبلات (نحو دولار واحد).

وقد أيد رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، الاقتراح الذي طرحه حزب "روسيا العادلة".

واتفقت شبكتا المتاجر X5 Retail Group و Unilever اللتان تضمان متاجر "بياتيوروتشكا"،" بيريكريوستوك"،"كاروسيل" على نصب آلات لدى المتاجر تتسلم القناني البلاستيكية المستهلكة لإتلافها فيما بعد.

وقال وكيل شبكة X5 Retail Group في موسكو، شيخترمان، إن تجربة البرنامج ستجري أولا في موسكو لتشمل في حال نجاحها بقية المناطق الروسية.

المصدر: كوميرسانت