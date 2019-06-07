روسيا تعتزم تطبيق نظام منح "الفيزا" الإلكترونية في كل الأقاليم الروسية

أعلنت رئيسة وكالة السياحة الفدرالية، زارينا دوغوزوفا، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن نظام منح تأشيرات الدخول الإلكترونية يبدأ سريانه بعد عام في كل الأقاليم الروسية.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن، دوغوزوفا، قولها إن هذا النظام يشمل حاليا منطقتي الشرق الأقصى وبحيرة بايكال. وسيسري مفعوله منذ 1 يوليو في مقاطعة كالينينغراد بأقصى غرب روسيا.

وأكدت رئيسة الوكالة كذلك أن فترة سريان مفعول تأشيرة الدخول الإلكترونية ستزداد من 8 أيام إلى 14 يوما. ولم تستبعد أن تستمر تلك الفترة في الزيادة لاحقا.

يذكر أن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد أعلن في مارس الماضي أن روسيا جاهزة لتسهيل نظام منح تأشيرات الدخول بغية استقطاب أكبر عدد من السياح، ودعا إلى الانتقال إلى منح تأشيرات الدخول الإلكترونية.

المصدر: نوفوستي