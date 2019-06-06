مجلس الاتحاد الروسي يقترح إعلان النصر على النازية تراثا عالميا للبشرية

يعتزم مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى في البرلمان الروسي) أن يدعو منظمة الأمم المتحدة إلى إعلان النصر على النازية تراثا عالميا للبشرية.

جاء ذلك على لسان رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أثناء لقاء عقدته الخميس 6 يونيو مع مدير عام منظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

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وقالت" إننا نعتزم أن ندعو منظمة الأمم المتحدة إلى إعلان النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية تراثا عالميا للبشرية".

ومضت قائلة:" علاوة على ذلك فإننا نقترح الاعتراف بأن تماثيل المناضلين ضد النازية هي مجمع عالمي تذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية. كما نعتبر أن وضع قائمة دولية لتماثيل المناضلين ضد النازية قد يكون آلية فعالة لتحقيق تلك الفكرة".

وأضافت قائلة:" هكذا نصونهم، ولن نسمح بتنفيذ أعمال التخريب العبثي للتماثيل ومحو ذاكرتنا المشتركة".

المصدر: تاس