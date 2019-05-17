ماتفيينكو: أردوغان أكد أن تركيا لن تتراجع عن صفقة "إس-400"

ذكرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، عقب لقاء عقدته اليوم الجمعة في اسطنبول مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أكد لها أن تركيا لن تتراجع عن صفقة "إس-400".

وقالت ماتفيينكو، في تصريح صحفي أدلت به بعد المحادثات مع أردوغان: "بالطبع تطرق إلى موضوع إس-400، مشددا على أن تركيا تعرضت لضغوط غير مسبوقة، وهي لا تزال متواصلة، لكنني أؤكد، مثل الرئيس التركي، أنه لن تكون هناك أي تغييرات في هذا الموضوع وسنطبق الاتفاق المبرم".

ونقلت ماتفيينكو عن أردوغان قوله إنه لا يرى أي أسباب للتخلي عن تطبيق الالتزامات التي تنص عليها هذه الصفقة.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة ودول الناتو مرارا أنقرة من شراء منظومات "إس-400"، مهددة بفرض عقوبات على تركيا، لكن الأخيرة أكدت أكثر من مرة، بما في ذلك على لسان رئيسها، أن الصفقة مع روسيا، المبرمة في 2017، لا رجعة عنها، ومسألة الانسحاب منها ليست واردة على الإطلاق، متعهدة بالرد على أي إجراءات تقييدية أمريكية في هذا السياق.

ويقول كل من البنتاغون والناتو إن على تركيا التخلي عن هذه الصفقة لأن المنظومات الروسية لا يمكن تكييفها مع الأسلحة الغربية المستخدمة من قبل أعضاء الحلف.

المصدر: وكالات