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من المقعد الخلفي.. راكب يهاجم بوحشية سائق تاكسي! (فيديو)

مجتمع

من المقعد الخلفي.. راكب يهاجم بوحشية سائق تاكسي! (فيديو)
You-Tube: CNC Florida Central
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انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة وعنيفة، جرت في مدينة نيويورك، حيث اعتدى راكب على سائق تاكسي خلال قيادته للسيارة.

ويظهر المقطع كيف أخذت حدة الجدال بين الرجلين تتصاعد تدريجيا، إلى أن قام الراكب فجأة بمهاجمة السائق بطريقة وحشية، ودون سابق إنذار. وعند انتهاء المعتدي من هجومه، قام بمغادرة السيارة مع امرأة كانت قد استقلت التاكسي برفقته.

المصدر: يوتيوب

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