مصعد "قاتل" يحمل جثة هندية للطابق الرابع ويترك رأسها على الأرض

فقدت هندية حياتها أثناء ركوبها مصعدا بمصنع للبلاستيك عقب حادثة مروعة أدت إلى انفصال رأسها عن جسدها.

وتوفيت سوشيلا فيشواكرما، البالغة من العمر 48 عاما، عندما كانت في المصعد في مبنى الصناعات التحويلية بمدينة فادودارا بولاية غوجارات الغربية بالهند.

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فعندما انحنت في المصعد لتلتقط سماعات الأذن حشر رأسها في الخارج، فيما تحرك المصعد في تلك اللحظة، ما أدى إلى انفصال رأسها عن جسدها، وهو ما جعل رجال الشرطة يعثرون عليه في الطابق الأرضي، بينما سحبت جثتها لأعلى، حتى الطابق الرابع.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث المروع، لكن المسؤولين يقولون إنهم يدرسون إمكانيات متعددة، بينها أن فيشواكرما كانت تستخدم هاتفها ووضعت رأسها خارج باب المصعد بسبب سماعات الأذن أو أي شيء آخر، قبل أن يبدأ المصعد بالتحرك، وفقا لضابط التحقيق من مركز شرطة بابود، تي آر بامانيا.

وتم تسجيل الحالة كموت عرضي "قضاء وقدر".

وأوضح ضابط آخر أن المصعد لا يوجد به سقف، ويستخدم بالأساس لنقل البضائع داخل المصنع.

وتم انتشال جثة المرأة الهندية بمساعدة رجال الإطفاء وسلموها إلى عائلتها.

المصدر: ديلي ميل