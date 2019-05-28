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"خوفا من زوجها"..هندية ترمي ابنتيها في بئر عميق!

مجتمع

You-Tube: Aquachigger
صورة تعبيرية
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اعتقلت السلطات الهندية زوجين بتهمة قتل طفلتيهما، اللتين قدمتا إلى الحياة بعكس ما كان يرغب الأب، الذي كان ينتظر ولادة طفل ذكر.

ودفع الزوج زوجته إلى الحمل والإنجاب في سنتين متتاليتين، أملا في إنجاب ذكر في المرة الثانية، بعد أن رزق بطفلة في المرة الأولى، إلا أنه قد رزق بمولودة أنثى في المرة الثانية كذلك.

ومع ازدياد لوم وسخط الزوج على زوجته، لعدم إنجابها ذكرا، أقدمت على رمي صغيرتيها في بئر ماء عميق، يقع في الفناء الخلفي للبيت.

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وكانت الزوجة قد أنجبت طفلتها الثانية، في 9 مايو الجاري، بعد أن أعطاها الرجل "أعشابا طبيعية" قبيل وخلال فترة الحمل، ظانا أنها ستساعد في أن يكون المولود ذكرا.

ومع ولادة الطفلة الثانية، بدأ الرجل بالضغط على الزوجة ومضايقتها ولومها على ما حصل، لتدخل في حالة من "الاضطراب النفسي" وترمي الطفلتين في البئر، في 12 مايو الجاري.

وفتحت الشرطة تحقيقا موسعا حول الحادثة الرهيبة وملابساتها، حيث اعترفت الأم بفعلتها، "لأنها تعبت من تعنيف زوجها ومضايقاته".

المصدر: Sputnik News

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