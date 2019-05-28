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في محاولة لتهريبها.. ابتلع 246 كيسا من المخدرات فانتهى في المشرحة!

مجتمع

في محاولة لتهريبها.. ابتلع 246 كيسا من المخدرات فانتهى في المشرحة!
You-Tube: VICE
صورة تعبيرية
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مات مواطن ياباني على متن طائرة أقلعت من مدينة مكسيكو، إثر تخزينه 246 كيسا من الكوكايين، لتهريبها إلى اليابان.

وكانت الطائرة متوجهة من المكسيك إلى مطار ناريتا الدولي، في اليابان، عندما قامت بهبوط اضطراري في ولاية سونورا المكسيكية، بعيد تعرض الراكب الياباني لنوبات مفاجئة.

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ولقي الراكب حتفه إثر إصابته بـ "وذمة دماغية ناجمة عن تناول جرعات زائدة من المخدرات" (الوذمة هي تورم عضو أو نسيج نتيجة تجمع أو فائض من داخل النسيج لسوائل أسفل الجلد أو في أحد تجاويف الجسم)، حسبما أدلت به السلطات المكسيكية، بينما ذكرت مصادر محلية أن الراكب بدأ رحلته من كولومبيا قبل الانتقال إلى المكسيك.

وذكرت النيابة العامة في ولاية سونورا، أن كل كيس من المخدرات يبلغ طوله، 2.5 سم، وعرضه 1 سم، حيث عثر على الـ 246 كيسا في معدة الرجل وأمعائه، خلال تشريح الجثة.

وتابع الركاب الـ 198 على متن الطائرة، رحلتهم إلى اليابان، بعد انتهاء إجراءات تسليم الرجل للسلطات في مدينة هيرموسيلو.

المصدر: Japan Times

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