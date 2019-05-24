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مصر.. منع السياح من القبلات والأحضان خلال زيارة أشهر مسجد سياحي

مجتمع

مصر.. منع السياح من القبلات والأحضان خلال زيارة أشهر مسجد سياحي
مسجد الميناء الكبير
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أتاحت مديرية أوقاف البحر الأحمر للسائحين زيارة مسجد الميناء الكبير بالغردقة، مع وضع ضوابط وشروط جديدة.

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ووضعت أوقاف البحر الأحمر شروطا لولوج السياح داخل ساحات المسجد أهمها ارتداء ملابس ضافية تسمى "إسدال" ومنع القبلات والأحضان داخل المسجد.

وذكرت الأوقاف أن المرشد السياحي عليه تنبيه السياح قبل زيارة المسجد بالضوابط، وأن تكون الزيارة في غير أوقات الصلاة.

ووافق محافظ البحر الأحمر على جعل مسجد الميناء بالغردقة مزارا سياحيا في غير أوقات الصلاة، والسماح لشركات السياحة بتنظيم رحلات إليه لزيارته، وقررت أوقاف البحر الأحمر إيقاف هذه الرحلات في الأيام الأولى من شهر رمضان.

المصدر: صدى البلد

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