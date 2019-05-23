بوتين يكرم المواطنين الروس والأجانب البارزين بأنواط الدولة الروسية

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 23 مايو في الكرملين المواطنين الروس والأجانب البارزين أوسمة وميداليات وألقابا فخرية وغيرها من أنواط الدولة الروسية.

شكر بوتين في كلمة ألقاها في مراسم منح أنواط الدولة كل من تم تكريمهم اليوم على عملهم المتفاني وإنجازاتهم البارزة ووفائهم للوطن الروسي ومشاركتهم النشيطة في دعم مختلف نشاطات حياة البلاد.

وكانت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي ( المجلس الأعلى للجمعية الفيدرالية الروسية)، فالنتينا ماتفيينكو، أول من تم تكريمها، فمنحت وسام الرسول القديس أندراوس المدعو أولا باعتباره من أعلى الأوسمة الروسية.

ثم منح فلاديمير بوتين رئيسة تحرير قناة " RT " والوكالة الدولية للأنباء مرغريتا سيمونيان وسام القديس ألكسندر نيفسكي.

ومن بين أولئك الذي منحوا أوسمة وميداليات حكومية الفنانون والأساتذة وضمنهم رئيس جامعة موسكو الحكومية، فيكتور سادوفنيتشي والفنان التشكيلي المعروف، سيرغي أندرياكا، وراقص الباليه المشهور ومدير كلية الباليه في بطرسبورغ، نيكولاي تسيسكاريدزه، والممثل المشهور سيرغي ماكوفيتسكي.

وكرم بوتين مجموعة من رواد الفضاء الشجعان بأوسمة حكومية مختلفة وضمنهم فيودور يورتشيخين وأندريه بوريسينكو وأوليغ نوفيتسكي فضلا عن الطيار فلاديمير كوتانين.

ومن بين الأجانب الذين منحهم فلاديمير بوتين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوفاني إنفانتينو.

المصدر: تاس