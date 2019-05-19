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شاهد.. حفل مختلط يثير جدلا في السعودية

مجتمع

شاهد.. حفل مختلط يثير جدلا في السعودية
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أثارت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في السعودية، إذ تظهر حفلا مختلطا أقيم في أحد فنادق العاصمة الرياض.

ودشن السعوديون وسما بعنوان "بارتي مختلط في رمضان"، أعرب من خلاله كثيرون عن غضبهم واستغرابهم من إقامة مثل هذا الحفل خلال شهر رمضان، فيما أكد آخرون على أن تغيرات مجتمعية عديدة تشير إلى مخالفة القيم التي اعتادوا عليها، فضلا عن مخالفة الشريعة.

وبحسب مقاطع الفيديو، فإن الحفل أقيم لمجموعة من المشاهير السعوديين، الذين نقلوا بدورهم تفاصيل الحفل عبر حساباتهم على وسائل التواصل وخاصة "سناب شات" المنتشر في المملكة.

وأحيت الحفل، فرقة "ذا بلاك آيد بيز" الأمريكية، والمغني الإسباني إنريكي إيغلسياس، وأظهرت صور على الإنترنت حضورا مشتركا من النساء والرجال في الحفل.

​وسمحت المملكة مؤخرا للنساء بالذهاب إلى ملاعب كرة القدم لمتابعة المباريات، كما تم السماح للنساء بقيادة السيارات، وفتحت دور للسينما لأول مرة منذ نحو 35 عاما.

المصدر: وكالات

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