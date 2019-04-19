الصين تلزم عمال النظافة بأمر غير مسبوق!

ألزمت مقاطعات صينية عمال نظافة الشوارع بارتداء أساور ذكية تحدد موقعهم الجغرافي، بتقنية "GPS"، في إجراء جدي لملاحقة وكشف الكسالى منهم.

وألزمت السلطات أكثر من 500 عامل نظافة بارتداء تلك الأساور الذكية، وتحديدا في مقاطعتي جيانغسو ونانجينغ، والتي تحدد موقعهم الجغرافي لحظة بلحظة، بينما تقوم بتنبيه الجهات المعنية في حال توقف العامل عن الحركة لأكثر من 20 دقيقة.

وتنتقل البيانات المسجلة من الأساور مباشرة إلى مركز قيادة، تكون مهمته الرئيسة ضمان بقاء عمال النظافة في أماكن عملهم المخصصة، وعدم تسللهم إلى خارج نطاق العمل.

كما يمتلك السوار الذكي أيضا زرا للطوارئ، بحيث يقوم العامل بالضغط عليه عند تعرضه لخطر ما.

وانتقد عديد من عمال النظافة القرار الأخير، مشيرين إلى أن ارتداء الأساور الذكية يدفعهم إلى قطع الطريق الذي يعملون فيه، ذهابا وإيابا ولمرات متكررة، حتى ولو أصبح نظيفا تماما.

كما أثار القرار ردود أفعال واسعة النطاق في الصين، وناقدة بشدة لمضمونه، حيث أشار المعترضون إلى عدم وجود ضرورة ملحة لاستخدام تلك الأساور، "طالما أن الشوارع باتت نظيفة والعمال قاموا بواجبهم".

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واعتبر المعترضون القرار "غير إنساني"، وأن عمال النظافة يقومون بمهام متعبة ويعملون دائما فوق طاقتهم.

ومن ناحية أخرى، أشار أحد موظفي مركز القيادة، يانغ هاي بينغ، إلى أن برنامج السوار الذكي (الساعة الذكية) من شأنه زيادة إنتاجية العمال وتقليل مصاريف الإدارة، من خلال فرض مراقبة شاملة على عمال النظافة.

لكن ومع توسع احتجاج الناس المعترضة على القرار الأخير، قررت الشركة المشغلة للعمال إيقاف ميزة التنبيه عند التوقف عن الحركة، إلا أنها أبقت على خاصيات أخرى، كتحديد الموقع الجغرافي.

المصدر: ديلي ميل