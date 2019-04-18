نجار يصنع "خنفساء" من الخشب ويقودها من بيرو إلى نيويورك! (فيديو)

أقدم نجار من جمهورية الدومينيكان على صناعة نسخة خشبية طبق الأصل من سيارة "الخنفساء" الشهيرة، ويقوم حاليا بقيادتها بنفسه عبر آلاف الكيلومترات، من ليما وحتى نيويورك.

وأهدى النجار، بينفينيدو أورتيجا، السيارة لابنته بمناسبة عيد ميلادها الـ 15، كما وعدها بقيادة السيارة الخشبية برفقتها من عاصمة بيرو، ليما، وحتى مدينة نيويورك.

ويعيش النجار في بيرو منذ عام 2010، في حين أنهى عملية تحويل سيارة "الخنفساء" إلى خشبية بالاعتماد على هيكل قديم للسيارة العريقة، التي بدأت "فولكس فاغن" بإنتاجها، في سبعينيات القرن الماضي.

وعلى الرغم من بلوغ ابنة النجار سن عشرين عاما، إلا أنه ما زال مصرا على الوفاء بوعده، بعد مرور 5 سنوات على قطعه.

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وفي تعليقه على الرحلة الطويلة التي يقوم بها والتي وصل فيها إلى الإكوادور، حتى الآن، تحدث أورتيجا لوكالة "رابتلي"، قائلا: "في الحقيقة، سأصل إلى نيويورك بعد أن تزوجت ابنتي وأصبح لديها طفل، إلا أنني قررت أخذها في تلك الرحلة والاحتفال بعيد ميلادها الـ 15، كأميرة في سيارتها الخشبية، تماما كما وعدتها".

وكانت هذه ثاني "خنفساء" يقوم الرجل بصناعتها من الخشب، حيث استقل في عام 2017 سيارة مشابهة، بهدف تحقيق وعده في السفر إلى نيويورك، إلا أنها خذلته آنذاك ولم توصله إلى أبعد من مدينة مونتيريا، في كولومبيا.

المصدر: RT