الطائرات الروسية تقلع في أول بروفة استعدادا لاستعراض عيد النصر

شهدت موسكو صباح اليوم الاثنين، أول بروفة جوية للاستعراض العسكري الذي سيقام في العاصمة الروسية، يوم 9 مايو المقبل، بمناسبة الاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية.

وصرح ناطق باسم المنطقة الغربية في الجيش الروسي بأن الطائرات الحربية أقلعت من 5 مطارات عسكرية في مناطق تحيط بمنطقة موسكو وهي: بوتورلينوفكا، ليبيتسك، تامبوف، خوتيلوفو، تشكالوفسك، بينها طائرة أرصاد جوية وطائرة اتصال.

وقال الناطق إن روسيا تحتفل العام الجاري بالذكرى الـ 74 للانتصارعلى ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

وستشارك في الاستعراض العسكري الذي يقام بهذه المناسبة 74 طائرة ومروحية حربية، تمثل الطيران التكتيكي الميداني وطيران النقل والطيران الاستراتيجي بعيد المدى.

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وأشار الناطق إلى أن من بين مستجدات الاستعراض الجوي، طائرة "آ-100" (بريمير) للإنذار الراداري المبكر، التي تعرض لأول مرة وتخصص لاكتشاف ومرافقة الأهداف وتوجيه المقاتلات الصديقة إليها.

وأشار الناطق إلى أن إمكانات الدفاع الجوي الروسي تزداد أضعافا بفضل التزود بتلك الطائرة الحديثة. وتخضع الطائرات في الوقت الراهن لاختبارات مختلفة.

وستشارك في الاستعراض أيضا مروحية "كا-62" الحديثة التي بوسعها التسارع حتى 300 كيلومتر في الساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا