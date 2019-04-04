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حمية غذائية تصيب سيدة بتلف دماغي!

الصحة

حمية غذائية تصيب سيدة بتلف دماغي!
(RT): Pixnio
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أسعفت امرأة إسرائيلية إلى المشفى وهي في حالة صحية حرجة، وتبين لاحقا أنها مصابة بتلف في الدماغ، ناجم عن حمية غذائية خطيرة اتبعتها لثلاثة أسابيع متواصلة.

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واتبعت المصابة حمية غذائية خطيرة، تتكون من عصير فاكهة وماء، فقط لا غير، في حين يتخوف الأطباء من كون الإصابة الدماغية التي تعرضت لها المرأة، دائمة.

وأقدمت السيدة على اتباع الحمية المشبوهة عقب زيارة "معالج بالطب البديل"، أمرها بشرب الماء والعصير، دون سواهما، ما أصابها خلال أيام معدودة بنقص حاد في التغذية، واختلال في توازن الملح في دماغها.

وكان وزن المصابة قد وصل إلى 40 كغ عند إسعافها إلى مشفى في حي تل هشومير، في إسرائيل، وهي في حالة صحية حرجة، بينما تخضع حاليا لرقابة طبية مستمرة.

وينتشر في إسرائيل، كما في دول كثيرة أخرى، "معالجون بالطب البديل" غير مجازين بشكل رسمي، يدعون أنهم يفقهون بالطب وجسم الإنسان، ويقومون بمنح المرضى علاجات طبية وهمية.

المصدر: ديلي ميل

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