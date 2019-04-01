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رحيل مصمم راجمات الصواريخ الروسية

مجتمع

رحيل مصمم راجمات الصواريخ الروسية
Aleksandr Poliakov
نيكولاي ماكاروفيتس
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غيب الموت بطل روسيا ومصمم الأسلحة الروسي الشهير، نيكولاي ماكاروفيتس، الذي توفي عن عمر يناهز 81 عاما في مدينة تولا الروسية.

ويعد، نيكولاي ماكاروفيتس، مصمما أسطوريا لأسلحة الصواريخ السوفيتية والروسية. وقد صممت واختبرت تحت إشرافه راجمات الصواريخ المعروفة في العالم كله من طراز "سميترش" و"تورنادو-غي" و"أوراغان-1 إم".

وللمصمم الراحل دور كبير في تصميم مجموعة كبيرة من الصواريخ المستخدمة في تلك المنظومات النارية المدمرة. كما لعب دورا محوريا في تسويق راجمات الصواريخ تلك خارج روسيا، إذ شارك بنشاط في إعداد كل الاتفاقيات بهذا الشأن.

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ويعد ماكاروفيتس متخصصا بارزا في مجال المحركات الصاروخية، ولديه 170 اختراعا و350 عملا علميا في هذا المجال.

وتولى الراحل عام 1985 إدارة مؤسسة "سبلاف" السوفيتية المصنعة لراجمات الصواريخ، ثم ترأس القسم الدراسي للمنظومات النفاثة في جامعة مدينة تولا الروسية.

وتم تكريم، نيكولاي ماكاروفيتس، بلقب بطل روسيا لإنجازاته البارزة في مجال تصميم وتصنيع راجمات الصواريخ الروسية التي تتفوق على مثيلاتها الأجنبية، فضلا عن منحه عددا كبيرا من الأوسمة والأنواط السوفيتية، بما فيها وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى الذي منحه إياه مؤخرا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

المصدر: فيستي. رو

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