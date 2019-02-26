راجمات الصواريخ الروسية تتحول إلى أسلحة فائقة الدقة

نقلت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية عن نائب مدير عام شركة "تيخماش" الروسية، ألكسندر كوتشكين، قوله إن راجمات الصواريخ الروسية ستزيد من دقة إصابة الأهداف.

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وقال كوتشكين، إن استخدام ذخيرة يتم التحكم بها ويمكن أن تعدل مسارها في الجو، سيسمح بخفض كمية الذخائر اللازمة لتدمير هدف ما.

وأوضح أن راجمات الصواريخ السوفيتية والروسية مثل "غراد" و"أوراغان" و"سميرتش" و"تورنادو" وغيرها، كانت تستخدم في وقت سابق لإطلاق النيران على الأهداف المرابطة على مساحات واسعة، مثل الدبابات والمدفعية والصواريخ والمطارات وما إلى ذلك.

أما الآن، فبات من الممكن، حسب كوتشكين، زيادة دقة الصواريخ التي تطلقها راجمات الصواريخ لتنفذ المهمة الموكلة إليها بإطلاق بضعة صواريخ فقط بدلا من عشرات الصواريخ أو رشقة كاملة.

يذكر أن منظومة "أوراغان 1 إم" التي صارت تستخدم ذخائر ذكية يتم التحكم بها في الجو قادرة على إطلاق صواريخ بعيار 300 ملم و220 ملم على حد سواء، وذلك إلى مدى 120 كيلومترا، ما يزيد بكثير عما هو عليه لدى سابقتيها "أوراغان" و"سميرش" (تورنادو-إس) ومثيلاتها الأجنبية.

المصدر: سلاح روسيا