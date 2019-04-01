دار الإفتاء المصرية: "لا تشارك في كذبة أبريل"

طالبت دار الإفتاء المصرية المواطنين، في صفحتها على موقع فيسبوك، بعدم المشاركة في "كذبة أبريل"، استنادا إلى أن المسلم لا يكذب ولو على سبيل المزاح.

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وقالت الدار في تدوينة لها اليوم: "المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح، الكذب متفق على حرمته ولا يرتاب أحد في قبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال «مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ»".

ويحتفل العالم اليوم بما يسمى بـ "يوم الأكاذيب"، أو "كذبة أبريل"، حيث تختلف التقاليد المتبعة في دول العالم للاحتفال بهذا اليوم، الذي لا يعرف على وجه التحديد متى بدأ تقليد الاحتفال به.

المصدر: فيسبوك