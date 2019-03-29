أكبر معمر في بريطانيا يكشف سر طول عمره!

يحتفل أكبر رجل معمر في بريطانيا، المعلم والمهندس السابق، بوب ويتون، بعيد ميلاده الـ 111، اليوم الجمعة، مع العديد من أصدقائه في شقته التقاعدية في هامبشاير ببريطانيا.

وفي رده على الضجة المحيطة بعيد ميلاده، قال السيد ويتون، الذي ولد عام 1908: "أنا لا أحب الاهتمام. أحب مقابلة أشخاص لم أرهم من قبل، وهذا أحد أسباب سعادتي".

All of the wonderful staff are working so hard today @Brendoncare to make this day so special for Bob Weighton 111th birthday🎈🎈🎉🎉@weyvalleyradiopic.twitter.com/TrkEfMzKyT — Sarah Dell (@Love_Promise_S) March 29, 2019

وأوضح ويتون أنه طلب عدم إرسال بطاقة معايدة من ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بعد الآن.

Here with “England’s Most Celebrated Gentleman” Bob Weighton to celebrate his 111th birthday with @weyvalleyradio 🎉🎉🎈🎈 pic.twitter.com/NtyCd8xtCK — Sarah Dell (@Love_Promise_S) March 29, 2019

وعندما سئل عن سر طول عمره، قال مازحا: "من خلال تجنب الموت، ليس هناك سبب آخر. لقد واجهت مخاوف اعتيادية، ومرضت بالإنفلونزا والملاريا، وخضعت لعمليتين أو ثلاث، يجب أن أكون ميتا ولكني نجوت".

وقال السيد ويتون، الذي لديه ولدان وابنة إلى جانب 10 أحفاد و25 من أبناء الأحفاد، إن العالم تغير "بشكل هائل" في حياته، ولكن معظم الناس ظلوا على حالهم.

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وتحدث ويتون عن التغيرات في العالم، بالقول: "من الناحية العملية، هناك شيء واحد هو سرعة السفر. في عام 1933 سافرت إلى الشرق الأقصى على متن قارب (P&O) إلى هونغ كونغ، واستغرق الأمر 6 أسابيع، والآن يمكن السفر إلى هناك في نحو 8 أو 9 ساعات".

وقال المعمّر البريطاني إن سرعة التواصل كانت التغيير الكبير الآخر، حيث سيقوم بإجراء محادثة عبر خدمة "سكايب" في عيد ميلاده، مع مدرسة تايوانية قام بالتدريس فيها خلال الثلاثينيات.

وما تزال توجد لدى السيد ويتون ورشة عمل في شقته، حيث يصنع طواحين الهواء وزخارف من الخشب المعاد تدويره. كما يذهب بانتظام إلى السوبر ماركت المحلي، ليتسوق ويطبخ طعامه المفضل بنفسه.

يذكر أن ويتون عاش في اليابان وتايوان وكندا والولايات المتحدة، واعتمد "تشجيع التفاعل البشري" طوال حياته، الذي كان الدافع الأساس وراء حبه للحياة.

المصدر: ميرور