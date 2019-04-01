اتصلت مواطنة من مدينة بريك بولاية نيوجرسي الأمريكية بجارها المسن لدعوته وزوجته لتناول الطعام، لكنها بدلا من ذلك أنقذت حياته.

وذكر موقع "WNBC"، أن روبرتا كارترايت، حضّرت وجبة طعام غنية باللحم واتصلت بجارها، كارل شواب، في يناير الماضي، الذي يقطن في نفس الشارع، ودعته لوليمة هو وزوجته سوزان.

وسمعت روبرتا أثناء محادثتها لكارل، البالغ من العمر 82 عاما، على الهاتف سقوط السماعة من يده ومن ثم صرخة من زوجته سوزان.

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واتصلت روبرتا مباشرة بزوجها بيتر وطلبت منه الحضور فورا لمساعدة الجارين المسنين ومن ثم اتصلت بالإسعاف. ووصل بيتر إلى الحي بسرعة ووجد كارل يجلس على كرسيه وهو فاقد للوعي، وقد فقد علامات الحياة من نبض وتنفس.

ومدد بيتر كارل على الأرض وأجرى له تدليكا للقلب وتنفسيا صناعيا، ريثما وصل رجال الإسعاف الذين تمكنوا من إنعاشه وإعادته للحياة بعد 20 دقيقة.

وأمضى كارل شهرا في المستشفى، حيث ثبت له الأطباء جهاز تنظيم ضربات القلب بعد أن اجتاز مرحلة الخطر، وخرج إلى المنزل وبقي تحت الرعاية لعدة أسابيع.

وفي نهاية شهر مارس الجاري، دعت سوزان رجال الإسعاف والزوجين الجارين كارترايت إلى وليمة عشاء بمناسبة شفاء زوجها.

وقالت سوزان: "هؤلاء الرجال مدهشون حقا، أردت أن أشكرهم على إنقاذ زوجي، وجيراني أيضا مدهشون حقا".

المصدر: لينتا. رو