شاهد.. عصابة تبتكر طريقة جديدة لسلب الأموال في جدة بالسعودية

تمكنت الشرطة السعودية من القبض على 3 أشخاص قاموا بالاعتداء على أحد المواطنين في الطريق العام بجدة وسلبه مبلغ 34 ألف ريال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق كيف قام 3 شباب في حي الخمرة بجدة باستغلال قاصدي الطريق، وسرقة ما يحملون من أموال.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية اليوم الثلاثاء، يدعي سائق سيارة أنه يعمل بالأجرة، ويركب معه اثنان آخران مدعيان أنهما راكبا أجرة متشاركان في المشوار.

وما أن يركب شخص ثالث قاصد المشوار ينهالون عليه بالضرب واللكم، ويسلبون ما لديه من مبالغ مالية، ويرمون به إلى جانب الطريق.

المصدر: "سبق"